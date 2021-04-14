На Урале жители нескольких сел оказались отрезанными от дороги из-за установки отбойников

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В Свердловской области почти шесть тысяч человек - жителей нескольких населенных пунктов Талицкого и Тугулымского городских округов оказались отрезанными от дороги из-за установки отбойников на трассе Екатеринбург-Тюмень. Вопрос поднял местный житель Фийдан Сабитов. Он обратился к губернатору Свердловской области через электронную приемную.

- Не у всех есть личный автотранспорт, это раз, объезжать нужно более 25 километров, чтоб только развернуться - это два, до электрички тоже нет возможности дойти пешком, так как поставили отбойники и банально собьют пешехода, - написал он.

Глава региона Евгений Куйвашев подключился к ситуации и поручил решить проблему. До 1 мая губернатору предоставят план ее решения.

- Я сегодня настоятельно попросил Уралуправтодор решить вопрос. Предусмотреть надземные переходы, сделать дополнительные разворотные петли, заезды. Ведь иначе выходит, что мы для транзитников сделаем хорошо, а для живущих здесь людей создадим неудобства. Исправим ситуацию, - рассказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что «Уралуправтодор» проводит реконструкцию трассы Екатеринбург-Тюмень в несколько этапов. К 2025 году планируется полностью сделать ее четырехполосной, расширив в общей сложности около 250 километров.