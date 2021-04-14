Управляющие компании не реагируют на жалобы жителей о потопах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле топит подвалы домов и соцобъектов. В зданиях из-за влажности образуются плесень и заводятся комары. При этом жители жалуются, что управляющие компании не реагируют на заявки и не устраняют подтопления, засоры сетей и ливневой канализации. К ситуации подключилась прокуратура.

- Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства в деятельности коммунальных служб и управляющих компаний в связи с затоплением подвалов жилых домов, ненадлежащим устранением последствий паводка, состоянием систем водоотведения, а также в связи с неисполнением заявок жителей ответственными организациями, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Кроме того, будет дана оценка деятельности администрации города по обеспечению выполнения мероприятий, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.

Кроме того, накануне начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев в Нижнем Тагиле из-за затоплений подвалов собрал совещание в администрации города и провел прием жителей. По всем поступившим жалобам и обращениям даны поручения и также организованы проверки.