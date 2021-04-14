В Нижнем Тагиле не будут прекращать неотложную офтальмологическую помощь

Неотложную помощь будут оказывать в приемном покое больницы №1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Свердловской области опровергли информацию о прекращении неотложной офтальмологической помощи в городской больнице №1 в Нижнем Тагиле.

- Последний документ наоборот возвращает неотложную помощь в приемный покой больницы, где она и оказывалась в «доковидный» период, - рассказали «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

По всей видимости, информация о прекращении неотложной офтальмологической помощи была взята из приказа Министерства здавоохранения Свердловской области, который был направлен в учреждение в тот период, когда в городской больнице №1 был развернут инфекционный госпиталь. Сейчас он закрыт.