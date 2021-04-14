Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» после гибели рабочего на заводе «Гифаз». Трагедия произошла третьего апреля. Тело 56-летнего моториста транспортной ленты обнаружили в бункере для обработки гипса при высоких температурах его коллеги во время рабочей смены. Мужчину буквально засыпало гипсом.

- По причине нарушения ответственными лицами предприятия требований охраны труда, на работника, находившегося в тот момент в ремонтном люке силосного бункера, произошло обрушение гипсового-вяжущего материала, - рассказали в СК по Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. В том числе, проведен осмотр места происшествия и допрашиваются свидетели. Кроме того назначены необходимые экспертизы и анализируется документация о проводившихся на предприятии работах. Расследование уголовного дела продолжается.