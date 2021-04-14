В Свердловской области стали реже убивать и чаще калечить

Ситуация с преступностью в Свердловской области остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области в первом квартале 2021 года на 3,8% снизилось число преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за три первых месяца этого года на Среднем Урале зафиксировано 13 553 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Категории преступлений в Свердловской области в I квартале 2021 года:

1. Тяжкие и особо тяжкие преступления – 26,8% (снижение 4,4% по особо тяжким, и рост на 10,3% по тяжким)

2. Преступления средней тяжести - 25,7% (снижение на 4,1%)

3. Преступления небольшой тяжести – 47,5% (снижение на 8,2%)

Треть всех злодеяний совершено в общественных местах. На города и городские поселения приходится 12 167 преступлений или 89,8% от их общего числа, в сельской местности – 1 386 преступлений.

За три месяца 2021 года в Свердловской области убили 196 человек, 250 причинен вред здоровью. В сельской местности убито 19,9% от общего числа данного вида преступлений и 12% пострадавших.

Число преступлений, совершенных по телефону и через интернет составило 23,8% от общего числа, что на 11,1% больше, чем в I квартале 2020 года. 961 злодеяние связанно с хищениями с пластиковых карт, в интернете мошенники соверши 2 300 преступлений, по телефону – 1 557.

Чуть больше половины от общего числа преступлений - 51,1% составляют хищения: 65,3% - кражи, 25,6 % - мошенничества, 1,5% - присвоения или растраты, 3,1% - грабежи, 0,6% - разбои.

На 27,9% сократилось количество квартирных краж, при этом, на 33,7% подросло число хищений, совершенных рецидивистами, которые ранее подверглись административным взысканиям.

По другим преступлениям:

Случаи умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести – рост на 10,8%

Угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью – рост на 24,9%

Легкий вред здоровью – сокращение на 6,1%

Тяжкий вред здоровью – сокращение на 14,6%

Убийства и покушения на убийство – сокращение на 21%.

Число экономических преступлений за первые три месяца 2021 года выросло на 19,1%, связанных с коррупцией – на 24,4%. На дорогах по вине пьяных водителей погибли 32 человека.

Кто совершает преступления в Екатеринбурге и Свердловской области:

75,1% - мужчины

16,4% - женщины

4,1% - несовершеннолетние

4,4% - учащиеся.

40,2% преступников – рецидивисты, в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления были 37% нарушителей, в состоянии наркотического опьянения – 0,6%.

14% от общего числа преступлений - семейные.