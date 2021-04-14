Насельники монастыря отказались ехать на базу, предоставленную епархией Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как Среднеуральский женский монастырь сегодня, 14 апреля, оцепили силовики, прошло больше шести часов. За это время все насельники покинули обитель. Сторонники отца Сергия рассказали, что никто не отрекся от опального священника и не поехал на базу отдыха «Остров сокровищ», предоставленную Екатеринбургской епархией. По данным «КП-Екатеринбург», некоторых из монахинь забрали к себе послушники бывшего схиигумена.

Во вреям штурма в монастырь приезжал заместитель министра общественной безопасности региона Александр Клешнин. Он рассказал, что монахини смогут вернуться в обитель, если захотят. но при этом монастырь уже будет принадлежать Екатеринбургской епархии.

Напомним, что в Среднеуральский женский монастырь рано утром приехали силовики, приставы и машины скорой помощи. Жильцов обители попросили покинуть территорию по решению суда, так как в монастыре нашли нарушения, которые создают угрозу жизни людей, находящихся на территории комплекса.

К входу в монастырь приехали несколько автобусов, которые должны были отвезти монахинь на базу отдыха «Остров сокровищ». Там для них приготовили номера и обещали организовать трехразовое питание. Но насельники покидали обитель своим ходом и отказались заселяться на базу, даже временно. Сейчас на территории Среднеуральского женского монастыря остаются только приставы и сотрудники полиции.

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