Монахини могут остаться в Среднеуральском женском монастыре, если захотят

Монахини и монахи покидают монастырь, захватив свои кресты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Монахини, которых вывел сегодня ОМОН из Среднеуральского женского монастыря, могут вновь вернуться в обитель. Сестрам и всем, кто постоянно проживал на территории, предложили разместиться на базе отдыха "Остров сокровищ", но никто н согласился. Отметим, силовики нагрянули в монастырь рано утром 14 апреля, чтобы выселить людей. Сейчас там по-прежнему оцепление ОМОНа. На место приехал заместитель министра общественной безопасности региона Александр Клешнин.

- Сейчас там все опечатано, внутри нет ни детей, ни монахинь. Все прошло спокойно, - говорит он. – Сейчас по решению суда территория обители принадлежит Екатеринбургской епархии. Я не исключаю, что позже монахини сюда вернутся.

На место приехал заместитель министра общественной безопасности региона Александр Клешнин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, это уже не первый штурм Среднеуральского женского монастыря силовиками. В конце декабря ОМОН пришел, чтобы задержать отца Сергия, который захватил обитель. Второй раз Росгвардия искала отца Силуана, находившегося в розыске.