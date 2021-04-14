На Урале помощник финансового директора завода похитила больше 23 миллионов рублей

Бывшую сотрудницу ООО «Завод транспортного оборудования» приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале Кушвинский городской суд приговорил бывшую сотрудницу ООО «Завод транспортного оборудования» к двум годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Помощника финансового директора компании Наталью Бессонову признали виновной в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она похитила больше 23 миллионов рублей.

- Обладая доступом к банковским счетам предприятия и возможностью совершения безналичного перечисления денег на расчетные счета иных физических и юридических лиц, она совершила хищение денежных средств, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Деньги Наталья похищала из компании больше двух лет. Она изготовила фиктивные договоры, счета на оплату и акты выполненных работ, в соответствии с которыми две организации и предприниматель оказали заводу транспортные услуги. Фактически они никогда договорных отношений с ООО «Завод транспортного оборудования» не имели. Во время расследования выяснилось, что указанные организации и предприниматель транспортные услуги вообще не оказывали и являются фирмами-однодневками.

Помимо лишения свободы и штрафа с Натальи взыскали сумму ущерба - больше 23 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.