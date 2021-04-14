Жители Среднеуральского женского монастыря продолжают уезжать из обители Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральский женский монастырь сегодня, 14 апреля, рано утром приехали силовики, приставы и машины скорой помощи. Жильцов обители попросили покинуть территорию по решению суда, так как в монастыре нашли нарушения, которые создают угрозу жизни людей, которые находятся на территории комплекса.

Ко входу в монастырь приехали несколько автобусов, которые должны были отвезти монахинь на базу отдыха «Остров сокровищ». Там для них приготовили номера и обещали организовать трехразовое питание. Однако никто из жителей обители не согласился поехать в предоставленное жилье.

- Я не поеду. Тут останусь! - уверенно заявил «КП-Екатеринбург» один из наместников отца Сергия в монастыре - отец Иоанн.

- Мы никуда не поедем, то место оскверненное, - вторят ему несколько монахинь.

Тем не менее, жители Среднеуральского женского монастыря продолжают уезжать из обители. По данным «КП-Екатеринбург», некоторых из монахинь забирают к себе послушники отца Сергия.

На самой территории Среднеуральского женского монастыря сейчас остаются только приставы и сотрудники полиции. Машины скорой помощи уже уехали обратно в город.