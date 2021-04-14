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Происшествия14 апреля 2021 8:16

Пострадали два человека: на Кольцовском тракте Hyundai врезался в грузовик

Мужчина за рулем иномарки влетел в машину, припаркованную на обочине
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге Hyundai на скорости влетел в припаркованный на обочине грузовик. ДТП произошло около шести утра на 10 километре Новокольцовского тракта.

- Водитель автомашины Hyundai Solaris при движении, нарушив скоростной режим, не справился с управлением и допустил наезд на автомашину Тонар, стоящую у края проезжей части дороги,- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. С тяжелыми травмами их госпитализировали в больницу. В ГИБДД отметил, что обстоятельства аварии будут установлены в ходе административного расследования.

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