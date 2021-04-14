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Происшествия14 апреля 2021 7:31

В Свердловской области поезд насмерть сбил 34-летнюю женщину

Следственный комитет начал проверку
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Поезд начал тормозить, когда заметил женщину, но наезда избежать не удалось

Поезд начал тормозить, когда заметил женщину, но наезда избежать не удалось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на перегоне Богданович - Камышлов грузовой поезд насмерть сбил 34-летнюю женщину. Трагедия произошла накануне днем. Машинист, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но женщина уже находилась слишком близко, и избежать наезда не удалось. Следственный комитет начал проверку.

- Следственными органами проведен осмотр места происшествия, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, - рассказали в Уралськом следственном управлении на транспорте по УрФО. - Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что женщина находилась в габарите железнодорожного пути.

Следователи также опрашивают близких родственников погибшей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

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