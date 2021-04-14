Поезд начал тормозить, когда заметил женщину, но наезда избежать не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на перегоне Богданович - Камышлов грузовой поезд насмерть сбил 34-летнюю женщину. Трагедия произошла накануне днем. Машинист, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но женщина уже находилась слишком близко, и избежать наезда не удалось. Следственный комитет начал проверку.

- Следственными органами проведен осмотр места происшествия, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, - рассказали в Уралськом следственном управлении на транспорте по УрФО. - Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что женщина находилась в габарите железнодорожного пути.

Следователи также опрашивают близких родственников погибшей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.