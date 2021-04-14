Силовики съехались к обители рано утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом рано утром начался штурм Среднеуральского женского монастыря 14 апреля 2021 года. К входу в обитель съехались силовики и объявили жителям, что им необходимо покинуть территорию. Рассказываем, что происходит в монастыре.

- Около пяти утра к входу в Среднеуральский женский монастырь съехались спецавтомобили Росгвардии, судебных приставов, полиции и скорой помощи. Сразу после этого наряды полиции и ГИБДД стали выставлять вдоль всего забора, который идет вокруг монастыря. Силовики оцепили входы на колокольни и в жилые помещения.

- Всех, кто проживает на территории обители, стали провожать в автобусы, так как согласно решению Верхнепышминского суда нахождение и проживание в Среднеуральском женском монастыре создает реальную угрозу жизни людей, которые находятся на территории комплекса. Это связано с тем, что в Среднеуральском женском монастыре выявили нарушения требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.

- Жители Среднеуральского женского монастыря начали собираться к выходу с рюкзаками и сумками. Здесь около десятка монахинь. У входа в обитель для них стоит несколько больших пассажирских автобусов.

- Всех жителям Среднеуральского женского монастыря временно разместят на базе отдыха «Остров сокровищ». Для них уже подготовлены номера. Им будет предоставлено трехразовое горячее питание. Здесь они смогут находиться до того момента пока не определятся, где будут жить в дальнейшем.

- Все жители Среднеуральского женского монастыря собрались у входа в обитель и готовятся к отъезду. Обратно в дома их не пускают даже за документами. На территории монастыря остаются только полицейские и приставы.

Подробнее о штурме Среднеуральского женского монастыря 14 апреля 2021 года читайте здесь.