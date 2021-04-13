В Екатеринбурге дотла сгорел дом с гаражом и четырьмя автомобилями

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Соболева дотла сгорел частный дом. Сообщение о пожаре спасатели получили в 17:21. Когда они прибыли на место, то увидели, что огнем охвачены жилой дом, надворные постройки и гараж с четырьмя автомобилями. В МЧС отмечают, что площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

- На момент пожара в доме и помещении гаража никого не было. Информации о пострадавших не поступала. Тушение пожара осложнялось наличием газовых баллонов в помещении гаража и угрозой распространения на соседние дома. В 19:34 пожар локализован, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Благодаря оперативной работе спасателей, удалось избежать распространения огня на другие постройки. В тушении принимали участие семь единиц техники и 20 человек личного состава.

Благодаря оперативной работе спасателей, удалось избежать распространения огня на другие постройки. В тушении принимали участие семь единиц техники и 20 человек личного состава.