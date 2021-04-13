В Екатеринбурге на ЖБИ появится новая зона отдыха

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на ЖБИ может появиться новая зона отдыха под названием «Каменная река». Планируется, что она расположится на улице Владимира Высоцкого. Автором проекта выступило архитектурное бюро Isaev architeсts.

Перед архитекторами стоит непростая задача: нужно предусмотреть, чтобы здесь могли передвигаться маломобильные люди, пешеходы и велосипедисты, при этом сохранить дорогу для машин. Также необходимо добавить освещение и больше зелени, создать место для активного отдыха.

Будущий бульвар будет поделен на несколько зон. Военно-патриотическая, расположенная вдоль улицы Высоцкого, будет включать в себя экспозицию военной техники, флагшток, плац и ракету для детского активного отдыха, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также появится место для спокойного отдыха, рядом поставят тренажеры, качели и детские игровые комплексы. Кроме того, планируется обустроить особую зону отдыха с шезлонгами и гамаками.