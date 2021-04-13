В Екатеринбурге добровольцы разыскивают пропавшего 80-летнего пенсионера

Фото: ДПСО «Прорыв»

В Екатеринбурге добровольцы из поискового отряда «Прорыв» разыскивают 80-летнего Владимира Ивановича Щербинина. Пенсионер вышел из дома в микрорайоне «Пионерском» 11 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

- Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, среднее телосложение, короткие седые волосы с залысиной, - сообщают волонтеры.

На момент пропажи был одет в болоньевую крутку черного цвета, фуражку черного цвета, трикотажные спортивные брюки темно-синего цвета, ботинки черного цвета, перчатки, рубашку в клетку черно-белого цвета, шарф в клетку коричнево-зеленого цвета.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Иванович, позвоните по номеру 8-9000-44-02-20 или сообщите в полицию по телефону 02.