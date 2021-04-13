В Екатеринбурге суд увеличил компенсацию тагильчанке, брат которой погиб после пыток в полиции

41-летнего мужчину избили в отделе полиции, чтобы он признался в совершении кражи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд увеличил компенсацию жительнице Нижнего Тагила , у которой брат погиб после пыток в отделе полиции. Ранее по решению ведомства женщина должна была получить сто тысяч рублей. Она не согласилась с вердиктом и подала апелляцию. После этого сумма увеличилась в четыре раза.

- Прокуратура нас поддержала, а вот представители нижнетагильской полиции и ГУ МВД Свердловской области просили в иске отказать, ссылаясь на то, что до сих пор виновные в смерти брата Екатерины не установлены и их вина не доказана, - сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Сама история произошла в 2017 году. Тогда 41-летнего мужчину избили в отделе полиции, чтобы он признался в совершении кражи. С черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в больницу, где он умер. Сами сотрудники правоохранительных органов свою причастность к преступлению отрицали. Однако троих полицейских признали виновными, лишили погон и приговорили к лишению свободы на сроки от трех лет.