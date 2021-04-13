«Прохожие оборачивались»: уральская тверкерша устроила горячие танцы в экстремально коротких шортиках на парковке «Высоцкого»

Фото: личная страница Яны Слоева в Instagram

Ух, и жарко же было накануне на подземной парковке БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге. Уральская тверкерша устроила там горячие танцы под новую песню Моргенштерна и DJ Smash, а свое творчество девушка сняла на видео. Кстати, танцовщице всего 19 лет и ее зовут Яна Кэт. В экстремально коротких шортиках она исполнила тверк возле машин, на эскалаторе и на улице. Говорит идея видео пришла в голову спонтанно.

- Я решила поучаствовать в челледже от Моргенштерна. Я преподаю танцы и после тренировки осталась в шортах, погода позволила выйти на улицу и потанцевать под крутой трек. Водителей не смущала, ибо машин было очень мало, а вот прохожие оборачивались,- рассказывает Яна.

Яна уже не первый раз устраивает перформансы в людных местах. Два года назад студентка в образе кошки обливалась молоком в «Ашане» и посыпала себя мукой.

Девушка уже больше трех лет занимается танцами и мечтает о карьере певицы. Вот и собирает аудиторию тверком и будоражащими видео.