В Екатеринбурге «прыгающий» водитель устроил ДТП на Макаровском мосту

Скорую и ГИБДД вызвал водитель Daewoo. Фото: скриншот видео паблика "Репортер Журналистов"

В Екатеринбурге в воскресенье, 11 апреля, водитель Kia Rio устроил аварию на Макаровском мосту.

Когда на место приехали врачи скорой и сотрудники ГИБДД, водитель начал вести себя странно. Его поведение попало на видео. Водитель Kia прыгал, держась за ручку двери машины. Очевидцы предположили, что мужчина был под воздействием наркотиков.

- Водители двигались в пробке. Следовавший за Daewoo водитель автомобиля KIA не затормозил и допустил столкновение со впереди идущим транспортным средством, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В ведомстве рассказали, что водитель Daewoo, помимо ГИБДД, вызвал и скорую помощь, так как увидел, что второй участник ДТП вел себя неадекватно.

Но пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель KIA отказался, уточнили в ГИБДД.

В итоге на мужчину составили протокол об административном правонарушении. За данное правонарушение ему грозит штраф в 30 000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.