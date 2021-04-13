От удара Toyota перевернулась: на трассе под Нижним Тагилом столкнулись две легковушки

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на трассе «Нижний Тагил – Нижняя Салда» произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По версии инспекторов ДПС, Toyota под управлением 45-летнего водителя въехал в Skoda, в которой ехал 32-летний молодой человек. После столкновения японская иномарка съехала с дороги и опрокинулась. С травмами в больницу отвезли 51-летнего пассажира Toyota.

- Водитель Toyota не отрицал, что совершал маневр обгона, но при этом рассказал, что Skoda первоначально двигалась в правом ряду попутного направления и резко перестроилась. Именно поэтому он не смог избежать столкновения, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить истинную причину ДТП, проведенная экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми, опрашиваются свидетели происшествия.