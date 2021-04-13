Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поисковых отрядов четвертый день разыскивают 15-летнюю Лену Ярошик. О ее местонахождении ничего не известно с прошлой пятницы, 9 апреля.

- Была одета в серый длинный плащ с надписью, белую водолазку, черные джинсы и черные кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 155 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серо-зеленые.

Волосы: темно-русые, до плеч.

С собой: темно-зеленый рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться Лена, сообщите инфоргу поиска по телефону 8-966-70-50-506.