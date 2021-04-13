Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге появится городская электричка, на которой можно будет добраться в любую точку города за полчаса. Ее запуск обсудили сегодня мэр Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Напомним, что создания железнодорожного пассажирского кольца внесено в генеральный план развития города до 2035 года.

- Новая транспортная артерия должна связать в единый каркас развивающиеся районы Екатеринбурга и близлежащие города, интегрировать железнодорожный транспорт с метро и другим городским общественным транспортом, сформировать удобные маршруты на самых востребованных направлениях, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Алексей Орлов после встречи отметил, что запуск городской электрички – это серьезные финансовые затраты, но они будут иметь хороший экономический эффект.

- Вокруг железной дороги достаточно много заброшенных территорий - их можно и нужно вовлекать в оборот. Однозначно повысит привлекательность использования городской электрички единый тариф. Сейчас прорабатываем вопрос строительства пересадочных узлов, - написал глава Екатеринбурга в Instagram.

Один из проектов который будет рассматриваться - это маршрут «Новокольцовский». Он охватит жилой сектор, Екатеринбург-ЭКСПО и объекты Универсиады, логистические центры вдоль Кольцовского тракта и аэропорта Кольцово. Кроме того обсуждается создание «Юго-Западного обхода», который объединит с центром развивающиеся микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, а также перспективный район ВИЗ-Правобережный. Также разрабатываются маршруты городской электрички до Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского и Сысерти.