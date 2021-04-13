Екатеринбуржцы не могут получить плановую помощь в 23 больнице из-за нехватки коек

Екатеринбуржцы не могут попасть в самые загруженные отделения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга не могут получить плановую помощь в 23 больнице из-за нехватки коек. Люди не могут попасть в самые загруженные отделения - травматологии, неврологии, офтальмологии, неотложной хирургии и оториноларингологии.

- Преимущество отдается неотложным пациентам. Время плановой госпитализации удлиняется, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь больницы Александр Потехин.

Проблема с местами в больнице возникла, в том числе из-за того, что часть медучреждений все еще продолжают работать только как коронавирусные госпитали и пациентов перенаправляют для оказания помощи в 23 больницу.

Сколько именно пациентов не могут сейчас получить плановую помощь в 23 больнице рассказать не смогли. Это объясняется тем, что цифры все время меняются в зависимости от загруженности больницы. Также в медучреждении отметили, что когда очередь пациентов, ожидающих плановую госпитализацию подойдет, им сообщат об этом по телефону.

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