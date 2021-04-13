В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже Lada Largus

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

У жителя Екатеринбурга 23 марта около 9:50 угнали из двора на улице космонавтов автомобиль Lada Largus. Мужчина сразу обратился в полицию. Ущерб составил 690 тысяч рублей. Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого в краже.

- Впоследствии в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 14 установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 57-летний водитель-экспедитор одной из фирм, ранее неоднократно судимый за кражу, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В дежурной части мужчина сознался в краже и рассказал, что похитил автомобиль, чтобы продать по запчастям. До того, как его задержали, он уже успел частично разобрать автомобиль. Машину сотрудники полиции изъяли. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.