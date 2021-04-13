Начальник СвЖД и Глава Екатеринбурга обсудили перспективы развития проекта «городская электричка»

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Начальник СвЖД Иван Колесников и Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 9 апреля провели совместный осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры и обсудили перспективы развития пассажирских перевозок в Екатеринбургской городской агломерации (расширение проекта «городская электричка»).

В настоящее время ОАО «РЖД», правительство Свердловской области и администрация города прорабатывают концепцию пассажирских железнодорожных перевозок в Екатеринбургском регионе. Ее задача – связать в единый транспортный каркас развивающиеся районы мегаполиса и близлежащие города, интегрировать железнодорожный транспорт с метро и другим городским общественным транспортом, сформировать удобные маршруты на самых востребованных направлениях.

Проект создания железнодорожного пассажирского кольца внесен в Генеральный план развития Екатеринбурга до 2035 года. На начальном этапе необходимо изучить существующие и перспективные точки формирования пассажиропотоков, тенденции внутригородской миграции населения. После согласования основных концептуальных моментов будет выполнено технико-экономическое обоснование проекта.

– Самый главный фактор, который мы учитываем, это планы развития города. Новые районы, новая застройка, которая сейчас активно ведется. Создание транспортного кольца обеспечит возможность попасть в любую точку города за 30 минут. А диаметральные маршруты (как, например, сейчас Екатеринбург-Пассажирский – Керамик) дадут возможность доехать до центра за 15 минут. Это параметры, которые мы закладываем в проект. В Москве ОАО «РЖД» многое сделало для того, чтобы выстроить хорошую логистику по принципу бесшовных технологий. В Екатеринбурге мы тоже готовы предложить возможности железнодорожного транспорта для улучшения дорожной ситуации, организовать комфортабельное пассажирское сообщение внутри агломерации, – рассказал начальник СвЖД Иван Колесников.

Среди перспективных направлений рассматривается маршрут «Новокольцовский» с охватом жилого сектора, Екатеринбург-ЭКСПО и будущих объектов Универсиады, логистических центров вдоль Кольцовского тракта, аэропорта Кольцово (протяженность – 31 км, в том числе новых 7,4 км). Другой проект – «Юго-Западный обход» – может объединить с центром развивающиеся микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, а также перспективный район ВИЗ-Правобережный (протяженность маршрута – 43 км, из них новых 23,1 км). Разработаны также варианты организации железнодорожного сообщения с городами Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Сысерть.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что территории вдоль железнодорожных маршрутов с повышением транспортной доступности начинают развиваться быстрее, а ранее «заброшенные» участки можно вовлекать в гражданский оборот. – Сейчас ведется обсуждение применения в «городской электричке» единого для городского общественного транспорта тарифа, возможность устройства пересадочных узлов на другие виды транспорта. Вопрос перспективный, и старт этого проекта можно дать в достаточно короткие сроки, что значительно повысит качество транспортного обслуживания населения Екатеринбурга, – подчеркнул Глава города.

Движение по маршруту городского электропоезда Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский – Керамик было открыто в сентябре 2005 года. В рамках реализации проекта «городская электричка» Свердловской железной дорогой была проведена электрификация участка от станции Шарташ до станции Керамик (около 10 км); оборудовано несколько новых остановочных пунктов (Лесотехническая, Ботаническая, Уктус, Вторчермет, Керамик). «Городская электричка» является одним из перспективных видов общественного транспорта. Сейчас ее услугами ежедневно пользуется несколько тысяч человек.