На Урале школьника принуждали снимать интимные видео, которые публиковались в соцсетях

Переписка велась во «Вконтакте» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте 13-летнего школьника принуждали снимать интимное видео и отправлять ролики неизвестным людям во «Вконтакте». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Неизвестно лицо, использую аккаунты с женскими именами, вступило с подростком в переписку, - рассказал наш собеседник.

Подросток, по просьбе незнакомки, записал ролик со своим участием. Но вскоре неизвестный собеседник стал требовать, чтобы школьник записывал новые видео. Когда подросток отказался, один из роликов разослали его друзьям.

Незнакомка пообещала придать видео еще большей огласке, если школьник не продолжит снимать ролики.

В итоге ребенок рассказал обо всем маме, которая обратилась в правоохранительные органы. СК по факту произошедшего завел уголовное дело по второй части статьи 135 УР РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста).