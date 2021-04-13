В Екатеринбурге открылась выставка, на которой можно пройти комплексное медицинское обследование

Евгению Куйвашеву показали новейшие разработки в здравоохранении Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась выставка «Здравоохранение Урала-2021». В основном она нацелена на то, чтобы представить специалистам актуальную информацию о новых технологиях в сфере медицины. Но, кроме этого, на выставке открыт «Городок здоровья», где все желающие могут пройти комплексное медицинское обследование, и получить консультации узких специалистов.

На стендах медицинских учреждений также можно побывать на приеме у врача. Например, на стенде областной детской клинической больницы работают терапевты, а на площадке Свердловского областного онкологического диспансера онкологом-дерматологом проводится диагностика новообразований на дерматоскопе.

Отметим, сто сегодня выставку посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Главе региона показали реабилитационный кинезио-тренажер нового поколения и работу голосового помощника, который автоматически заполняет медицинские карты.

- Мы системно и комплексно работаем над повышением качества и доступности медицинской помощи в регионе. 2020 год запомнится нам не только пандемией коронавируса. Уверен, он войдет в историю как новый этап в развитии всей системы здравоохранения, - сказал губернатор.

Выставка «Здравоохранение Урала» будет открыта до 16 апреля. Все дни работы организован бесплатный трансфер от станции метро «Ботаническая» до выставочного центра и обратно. Расписание движения шатлов размещено на сайте выставки и сайте «Екатеринбург-ЭКСПО».