СвЖД увеличила количество «Грузовых экспрессов» в 1,7 раза в январе-марте

Фото: предоставлено СвЖД

В рамках сервиса «Грузовой экспресс» в январе-марте 2021 года Свердловская железная дорога отправила 342 поезда – в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Перевезено 63 тыс. тонн грузов (в 1,5 раза больше, чем годом ранее) по 18 направлениям.

В основе сервиса лежит технология перевозки грузов по согласованному графику. «Грузовой экспресс» позволяет на опорной станции объединять вагоны нескольких грузоотправителей в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. В текущем году клиентам стала доступна дополнительная опция «Блок-трейн» – графиковая доставка вагонов до станции формирования «экспрессов» и от станции их расформирования до конечного получателя. В первую очередь услуга ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса.

Также устойчивым спросом у грузоотправителей пользуется сервис «Ночной экспресс», который предусматривает ускоренную доставку грузов на короткие расстояния в ночное время, когда инфраструктура менее загружена (для клиента сокращается продолжительность оплачиваемой аренды вагонов). На регулярной основе такие поезда курсируют по 12 маршрутам между крупными экономическими центрами: Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Тюменью, Нижним Тагилом, Тобольском и Сургутом. Постоянными пользователями услуги уже являются 170 грузоотправителей СвЖД.

Всего в январе-марте 2021 года на Свердловской магистрали по согласованному с клиентом расписанию проследовало более 2,6 тыс. поездов (+0,9 % к аналогичному периоду 2020 года). Перевезено 4,1 млн тонн грузов, что составляет 11% от общей погрузки дороги. В настоящее время поезда с фиксированным временем отправления и прибытия на СвЖД курсируют по 139 постоянным маршрутам.

Напомним, возможность отправлять сырье и готовую продукцию по графику помогает грузоотправителям рационально использовать ресурсы и оптимизировать свою логистику. Преимущества такой перевозки перед традиционной технологией, когда грузовые поезда формируются и отправляются «по готовности», – регулярность, высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время. Кроме того, предприятия могут оптимально встраивать процесс транспортировки в свои производственные циклы.