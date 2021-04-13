Минстрой РФ запускает горячую линию по электронному голосованию за объекты благоустройства

Горячая линия по объектам благоустройства 2022 года будет работать с 19 апреля по 30 мая 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минстрой России запускает горячую линию по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства, которая будет работать с 19 апреля по 30 мая круглосуточно. Единый бесплатный номер 8 800 600 20 13 будет доступен во всех регионах страны.

Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования на платформе za.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города.

– Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства, - отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В каждом регионе также будут работать региональные горячие линии, на которые жители смогут обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе. Графики работы региональных линий будут определены субъектами самостоятельно.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в каждом регионе на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцами станут граждане, которым небезразлична судьба родного города. Волонтеры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая. В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет.