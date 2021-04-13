В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который выращивал у себя дома коноплю и грибы

Полицейский нашли у мужчины в квартире нарколабораторию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские нагрянули в квартиру 29-летнего жителя Североуральска, подозреваемого в выращивании конопли и псилоцибиновых грибов. Дома у уральца обнаружили нарколабораторияю оборудованную светоотражающими материалами. Также во время обыска квартиры был изъят упаковочный материал, используемый для изготовления закладок и весы.

- Всего в рамках операции сотрудниками полиции было обнаружено и изъято из незаконного оборота 33,5 грамма наркотика, а также ингредиенты и кустарное оборудование для производства запрещенных веществ, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На мужчину завели уголовные дела по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры». В первом случае санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, во втором – до двух лет. Сейчас он находится под домашним арестом.

Полиция Екатеринбурга напоминает о проведении акции МВД «Дети России», направленной, в том числе на привлечение граждан к участию в борьбе с распространением наркотиков. Горожан призываю оказывать содействие органам правопорядка в борьбе с незаконным распространением запрещенных веществ и незамедлительно сообщать обо всех фактах распространения, перевозки, культивирования и хранения наркотиков, а также о пропаганде и рекламе наркотических средств, в том числе в интернете.

Информацию о возможных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщать по телефону доверия отдела по контролю за оборотом наркотиков 8(999)368-04-97 или 112.