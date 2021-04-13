На Урале врача скорой оштрафовали на полмиллиона за комментарии «Вконтакте»

Силовики изъяли у врача орудие преступления - смартфон, с которого писались сообщения. Фото: СУ СКР

В закрытом городе Новоуральске врача скорой признали виновным в оправдании терроризма.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», 53-летний медик писал комментарии к посту в паблике Шёпот улиц | Новоуральск.

В региональном СК уточнили, что лингвистическая экспертиза, которую провели силовики, усмотрела в трех комментариях признаки публичного оправдания террористического акта.

В итоге врача признали виновным по второй части статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

- Приговором Центрального окружного военного суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, - уточнили в СК.

До этого мы рассказывали, что оперативным сопровождением этого дела занималась ФСБ. Как только врач узнал, что стал фигурантом уголовного дела, у него случился сердечный приступ. Из-за него медик даже попал в реанимацию.

- Выявили и задокументировали противоправные действия жителя ЗАТО сотрудники полиции из центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области, - уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.