«Ласточка» соединит Нижний Тагил и аэропорт Кольцово

Рейсы запустят с 17 апреля

С 17 апреля 2021 года Свердловская железная дорога запускает новые рейсы скоростного электропоезда «Ласточка» из Нижнего Тагила в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» и в обратном направлении.

В пути будут сделаны остановки в городах Невьянск и Новоуральск, поэтому сразу три уральских города будут напрямую связаны с главной воздушной гаванью Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу СвЖД.

Рейс из аэропорта Кольцово будет отправляться в 2:55, время прибытия в Нижний Тагил – 5:17.

Рейс из Нижнего Тагила будет отправляться в 20:23, время прибытия в Кольцово – 22:45.

Время в пути составит 2 часа 22 минуты.