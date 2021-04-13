Проект ремонта здания администрации Екатеринбурга обойдется в 17 миллионов

Подрядчика разработает проект ремонта зданий администрации города на Ленина, 24а и 8 Марта, 8б Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который разработает проект ремонта зданий администрации города на Ленина, 24а и 8 Марта, 8б. Конкурс появился на сайте госзакупок. На документацию, которая потребуется для ремонта, планируют потратить из бюджета города 17,5 миллионов рублей.

Компания-подрядчик должна иметь лицензию, выданную Министерством Культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и контракт на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия за последние 3 года.

Кроме реставрации фасада победитель аукциона также должен будет обследовать все инженерные системы. Разработать проект подрядчик должен будет до 22 ноября 2022 года.