В Екатеринбурге распродают секции арт-забора с космическими рисунками

Фото: А. Марченкова/предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

В Екатеринбурге, на площади имени Александра Соловьева перед ЦК «Урал» появился «портал в космос». Арт-объект представляет из себя полукруг из секций забора «ПО-2». На каждой из них изображены рисунки, напоминающие о масштабе и важности подвига Юрия Гагарига. Автором необычного объекта стал Илья Мозги. Помогали ему учащиеся более десяти художественных школ.

«Портал в космос» простоит под открытым небом до 25 апреля. До этого времени организаторы проекта намерены распродать секции арт-забора.

- Любая организация или частное лицо может стать владельцем секции забора с космическим сюжетом: для этого нужно сделать благотворительный взнос в размере от 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе соорганизатора проекта, «Атомстройкомплексе».

Все собранные средства Центр культуры «Урал» потратит на показы спектаклей для детей из малоимущих семей и детей-инвалидов.