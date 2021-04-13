В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по прививкам

Ответы на вопросы по вакцинации можно получить по телефону "горячей линии" Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 по 23 апреля 2021 года в Нижнем Тагиле работает «горячая линия» по вакцинации. Ее открыли перед Европейской неделей иммунизации населения в Свердловской области. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Звонки принимают с 9 до 17 часов по телефону 8 912 642 06 23. По этому номеру жители Нижнего Тагила могут задать вопросы по вакцинации и вакцинопрофилактике.

Ранее стало известно, что в поликлиниках Екатеринбурга периодически возникает дефицит вакцины, из-за чего не все желающие могут оперативно привиться от коронавируса. Власти региона регулярно докладывают о поступлении новых доз вакцины.