При отсутствии противопоказаний желающим вакцинироваться поставят первый компонент вакцины «Спутник V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге откроют еще один пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре. Завтра, 14 апреля, прививку можно будет сделать на Уралмаше в ТК «Омега» проспекте Космонавтов, 41. Пункт будет открыт с 16:00 до 19:00. Для того, чтобы сделать прививку нужно будет предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС и заполнить согласие на обработку персональных данных. Предварительно записываться в пункт вакцинации не нужно.

- В порядке очереди пациентов осмотрят терапевты ЦГКБ №23: они проведут измерение артериального давления, температуры и дополнительно опросят о состоянии здоровья. При отсутствии противопоказаний желающим вакцинироваться поставят I компонент вакцины «Спутник V» и выдадут направление на ревакцинацию, - рассказали в Городском центре медицинской профилактики.

Также продолжит свою работу пункт вакцинации в гипермаркете «О’КЕЙ» на Бабушкина, 2 А. Он откроется 15 апреля и будет работать с 16:00 до 19:00.

Всего с момента открытия пунктов вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга прививку от коронавируса сделали 2 874 человека.