В контактном зоопарке, из которого сбежала обезьянка в Асбесте, нашли множество нарушений

Прокуратура нагрянула с проверкой на выставку животных после того, как оттуда сбежала обезьянка Фото: скриншот с видео

В Асбесте прокуратура проверила контактный зоопарк в торговом центре на Ленинградской и нашла множество нарушений. Сотрудники ведомства заинтересовались выставкой животных после того, как с нее сбежала обезьянка. Прокуратура выяснила, что в зоопарке отсутствует журнал наблюдения, в котором регулярно должны были указывать физическое состояние животных, их клиническое здоровье, учет кормления и поения, а также время дрессировок животных. О рационе и режиме кормления питомцев также нигде не упоминалось.

Кроме того, в зоопарке не было плана уборки помещений и проведения профилактических мероприятий, которые должны проводится, чтобы избежать возникновения и распространения заразных болезней животных. Ветеринара и лекарств также на выставке не было.

Еще одно нарушение касается временного промежутка - контактный зоопарк собирался показывать животных посетителям торгового центра целый месяц, тогда как, согласно закону, максимальная продолжительность такой выставки составлять четыре календарных дня.

- В нарушение закона был разрешен контакт с животными и их кормление, и в тоже время отсутствует оборудованное место (контактная зона). Передвижной зоопарк осуществляет деятельность на втором этаже торгового центра, при этом торговый центр не является специально предназначенным для использования животных в культурно-зрелищных целях, - добавили в прокуратуре. - По факту выявленных нарушений закона прокуратура в адрес генерального директора ООО «Животный мир» внесла представление об устранении нарушений закона.

На хозяина выставки возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей). Владельцу выставки грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. В крайнем случае контактный зоопарк и вовсе могут закрыть на срок до девяноста суток.