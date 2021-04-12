МУП «Водоканал» придумал, как бороться с неприятным запахом на Химмаше

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге МУП «Водоканал» изобрел технологию, благодаря которой можно будет избавиться от неприятного запаха на Химмаше, который образуется с построенных в прошлом веке сооружений. В 2020 году станцию, принимающую городские стоки, начали модернизировать.

- Начав работы 10 месяцев назад, мы герметично закрываем приемную камеру и каналы, куда поступают стоковые отходы. Переоборудование здания, установку современной системы фильтрации и вентиляции с очисткой воздуха завершим до конца года, – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга со ссылкой на технического директора Южной аэрационной станции Сергея Никифорова.

Научный подход для вывода образующихся отходов разработан в содействии с Пермским государственным университетом. После ряда испытаний нашел способ, как вывозить мусор почти без запаха. Основной задачей на ближайшее время считается очистка стоков и удаление ила на полигонах.

Первая очередь ЮАС, рассчитанная только на механическую очистку сточных вод, была введена в эксплуатацию в 1975 году. Площадка расположена в районе микрорайона Химмаш.