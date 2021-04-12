В Екатеринбурге 15-летняя девочка вышла из дома 9 апреля и пропала

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге добровольцы поискового отряда «Прорыв» разыскивают 15-летнюю Милану Храмову. Девочка вышла из дома в микрорайоне Юго-Западный 9 апреля, с тех пор об ее местоположении ничего неизвестно.

- Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы ниже плеч, карие глаза, - рассказывают волонтеры.

В момент пропажи была одета в черную куртку до талии, спортивные штаны черного цвета, черные кроссовки с розовыми вставками, с собой у нее был рюкзак черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Милана, позвоните по номеру 8-9000-44-02-20 либо сообщите в полицию по телефону 02.