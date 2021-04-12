В Екатеринбурге посиделки двух товарищей закончились дракой и украденным телефоном

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который ограбил 50-летнего местного жителя. История произошла 10 апреля, тогда горожанин гостил у своего малознакомого приятеля, в какой-то момент между ними произошел конфликт, который закончился дракой. Подозреваемый ударил своего оппонента и забрал у него мобильный телефон и карту. В тот же день пострадавший написал заявление, ущерб оценили в 16 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже. Им оказался 39-летний ранее судимый за кражу местный житель. Злоумышленник сознался в содеянном. По его словам, сотовый телефон он успел сбыть в ломбард, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь мужчине грозит тюремный срок до семи лет.