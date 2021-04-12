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Происшествия12 апреля 2021 18:24

В Екатеринбурге тракторист погиб во время рабочей смены

Несчастный случай произошел из-за нарушения техники безопасности
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В гибели 52-летнего мужчины разбирается следственный комитет

В гибели 52-летнего мужчины разбирается следственный комитет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области следственный комитет разбирается в смерти 52-летнего водителя трактора, который накануне погиб во время рабочей смены. Проверку проводят специалисты из Чкаловского района города. Опрашиваются очевидцы инцидента, произошедшего в 11:25 по местному времени, тело мужчины отправили на экспертизу.

- В нарушение техники безопасности, водитель осуществлял выгрузку тракторов с платформы тягача. рабочий запустил стартер, в результате чего трактор завелся и поехал, при этом руку водителя затянуло в механизм, отчего мужчина погиб, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На территорию промзоны на улице Профессионалов выезжала следственно-оперативная группа, собравшая материалы, которые будут переданы в региональный следственный комитет для принятия дальнейшего решения.

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