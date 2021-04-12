Екатеринбуржцы вышли на согласованный пикет против реновации

Губернатор Свердловской области подписал закон о реновации в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на главной площади города несколько молодых людей устроили согласованный пикет против реновации. По мнению активистов, вопрос комплексного развития территорий проработан не до конца, гарантия сохранения жилья у местных жителей, чьи дома попадают в проект, отсутствует.

- Екатеринбург, очнись! Твой дом снесут, а квартиру не дадут, - гласит плакат девушки, которая стояла напротив торгового центра «Пассаж».

Пикет был ограничен по времени. Как только оно стало подходить к концу, к общественникам подошли сотрудники полиции и предупредили, что необходимо покинуть место сбора. Напомним, губернатор Свердловской области подписал закон о реновации в марте. По его положению на нескольких улицах Уралмаша, Эльмаша и Втузгородка снесут старые многоквартирные дома.