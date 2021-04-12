В Екатеринбурге в суд передали дело водителя, сбившего насмерть пешехода и уехавшего с места ДТП

Нетрезвого водителя оперативно задержали прибывшие инспекторы ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд пойдет водитель ГАЗели, который сбил человека 27 декабря прошлого года и попытался скрыться. Установлено, что 23-летний молодой человек на Егоршинском подходе совершил наезд на 30-летнего пешехода, который получил смертельные травмы и умер на месте происшествия. При этом парень был пьян и ехал с превышением скорости: 85 километров в час при разрешенных 60.

- По уголовному делу проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий. Полученные в ходе расследования доказательства позволили предъявить подозреваемому обвинение, - отметил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Нетрезвого водителя оперативно задержали прибывшие инспекторы ДПС. Мужчину будут судить по ряду статей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.