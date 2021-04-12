Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, по вине которого в аварии пострадала его пятилетняя дочь. Инцидент произошел на улице Индустриальной 9 марта. 33-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Kia и КАМАЗом. Девочка получила переломы, ушибы, тупые травмы живота и травму головы.

- Сотрудники ГИБДД установили, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства на переднем пассажирском сидении. Автомобилем управлял отец, который не имеет права управления транспортным средством, - сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Известно, что мужчина за рулем был пьян и в таком состоянии решил забрать ребенка из детского сада. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».