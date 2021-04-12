В Екатеринбурге 13 и 15 апреля из-за репетиций парада перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге военные продолжают готовиться к параду победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге военные продолжают готовиться к параду победы, который состоится 9 мая. Из-за их тренировок 13 и 15 апреля на нескольких улицах города будут временно перекрыто движение транспорта, здесь установят временные дорожные знаки, а также изменится режим работы светофоров. Для проведения праздничных учений движение всех видов транспорта будет закрыто:

С 07:40 до 9:30 13 апреля и 15 апреля 2021 года по улице Дорожной, от улиц Окраинной до улицы Городской;

С 09:00 до 13:00 13 апреля и 15 апреля 2021 года по улице Новосибирской второй (от улицы Палисадной до улицы Окружной); по улице Зенитчиков (от улицы Палисадной до улицы Братской); по улице Палисадной (от улицы Новосибирской второй до улицы Окраинной); по улице Окраинной (от улицы Палисадной до улицы Эскадронной); по улице Эскадронной (от улицы Окраинной до улицы Новосибирской); по улице Новосибирской (от улицы Эскадронной до улицы Окружной); по улице Окружной (от улицы Новосибирской до улицы Новосибирской второй).

За охрану общественного порядка и безопасность движения транспорта и пешеходов будет отвечать Управление Министерства внутренних дел РФ по Екатеринбургу, - отмечают в мэрии.

Чиновники из администрации просят автомобилистов отнестись с пониманием к перекрытию движения и внимательно выбирать маршруты.