В Екатеринбург прибыла очередная партия вакцины от коронавируса

На сегодняшний день в вакцинации участвуют 16 медучреждений города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезли очередную партию вакцины от коронавируса. По словам уральских медиков, по состоянию на 11апреля первым компонентом привились почти 102 тысяч человек, вторым – чуть больше 72 тысяч человек. В минувшие выходные вакцинировались семь тысяч человек, 85% из которых привились впервые.

- С учетом того, что поставки препарата осуществляются регулярно и в конце текущей недели в город прибудет еще одна партия вакцины, все желающие смогут защитить себя от опасной инфекции, - говорят в мэрии уральской столицы.

На сегодняшний день в вакцинации участвуют 16 медучреждений города, в которых задействованы 43 прививочных кабинета. Также вакцинироваться можно в торговых центрах, в частности, в «МЕГЕ» и «Дирижабле».