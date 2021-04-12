В центре Екатеринбурга скончался мужчина

Следственный комитет проводит проверку после смерти мужчины в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, возле Тургенева, 13 сегодня утром скончался мужчина. Нашли его сотрудники полиции, патрулировавшие этот участок. По данным силовиков, у 42 – летнего мужчины из поселка Махнево Алапаевского городского округа могло остановиться сердце.

- Прибывшие врачи констатировали смерть. По предварительным данным, у мужчины что-то случилось с сердцем, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Следственный комитет проводит проверку. Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера. Скорее всего мужчина скончался из-за имеющегося у него заболевания.

- Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются в целях опроса возможные очевидцы произошедшего, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, - добавили в СК по Свердловской области.

Напомним, что подобная ситуация произошла сегодня на улице 8 марта. Там прохожие обнаружили на скамейке труп мужчины, который также, предварительно, скончался от заболевания.