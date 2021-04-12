В Екатеринбург стали чистить от грязи в круглосуточном режиме

Екатеринбург традиционно прибирают в апреле Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом теплой погоды коммунальные службы стали активнее прибирать Екатеринбург. За последние несколько дней дорожные службы вывезли с улиц уральской столицы 801,4 тонны грязи и 186,5 тонны мусора. Работа ведется в круглосуточном режиме.

Екатеринбург прибирают силами 200 единиц техники, а также 400 работников. Из техники на улицы вывели 21 комбинированную дорожную машину, 30 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 15 единиц уборочной техники, два грейдера, четыре бульдозера, 29 единиц вакуумной техники. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Напомним, что апрель традиционно объявлен в Екатеринбурге месячником чистоты. Он продлится до 30 апреля.