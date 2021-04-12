Следователи устанавливают степень тяжести вреда, причиненного девочке, которую скинула лошадь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи начали проверку после падения девочки с лошади на Плотинке накануне днем. Семилетняя школьница гуляла с мамой по городу, когда они заметили стоящих в стороне лошадок и захотели покататься.

- Они решили воспользоваться предоставляемой частными лицами услугой по катанию верхом на лошади. После того, как ребенок был посажен на лошадь, животное повело себя непредсказуемо, и вскоре девочка упала с лошади, - рассказали в СК по Свердловской области.

Девочка сильно ударилась. На место вызвали медиков, которые госпитализировали ее в больницу. Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего и устанавливают степень тяжести вреда, причиненного девочке.