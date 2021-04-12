Прокуратура обязала администрацию Верх-Исетского района устранить нарушения после падения первоклассницы под лед

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В Екатеринбурге накануне днем первоклассница упала под лед на городском пруду, когда пошла кормить уток. Девочку, к счастью, спасли. После случившегося прокуратура организовала проверку и выяснила, кто отвечает за безопасность, гуляющих по набережной горожан.

-Обязанность по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья возлагается на администрацию района, в ведении которой находится водный объект, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что администрация района не обезопасила городской пруд, что создало угрозу для жизни и здоровья жителей Верх-Исетского района, включая несовершеннолетних детей. Главе Верх-Исетского района прокуратура выдала представление об устранении нарушений.

Напомним, что девочку из воды вытащил 62-летний Владимир Степанищев, бывший Госавтоинспектор. Подробнее о его геройском поступке мы рассказывали здесь.