«Ласточки» начнут курсировать на маршруте Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово

Фото: предоставлено пресс-службой СвЖД

С 17 апреля 2021 года пригородные поезда «Ласточка» на СвЖД начнут курсировать в сообщении Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово. Рейсы будут выполняться ежедневно, время в пути составит 2 часа 22 минуты. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Поезд №7073 Аэропорт – Нижний Тагил будет отправляться со станции Аэропорт в 02:55 (здесь и далее время местное) и прибывать в Нижний Тагил в 05:17. Рейс №7074 Нижний Тагил – Аэропорт будет отправляться в 20:23 и прибывать в аэропорт Кольцово в 22:45. На маршруте предусмотрены остановки: Екатеринбург-Пассажирский, о.п. ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников отмечает, что сеть пригородных маршрутов на СвЖД, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные «Ласточки», планомерно расширяется.

– С запуском нового поезда частота курсирования «Ласточек» на нижнетагильском направлении будет увеличена до 6 пар в день. Появление нового маршрута позволит жителям Нижнего Тагила, Невьянска и Новоуральска без пересадок добираться до аэропорта Кольцово, даст новые возможности для планирования и совершения поездок, – подчеркнул Иван Колесников.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, губернатор и правительство области поддерживают Свердловскую железную дорогу и пригородную компанию в развитии региональной маршрутной сети с использованием инновационных электропоездов «Ласточка».

– Наши электрички комфортнее автомобиля, быстрее и безопаснее. Новый маршрут понравится и тагильчанам, и гостям региона. Ожидаем, что это положительно отразится на росте туристического потока, что особенно актуально в канун 300-летия со дня основания Нижнего Тагила, – сказал Василий Старков.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте АО «СПК», а также с помощью мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.